Borsa | Milano chiude in ribasso | - 1 | 29%

L'andamento delladiIl petrolio si schianta portandosi dietro le borse mondiali.(meno 1,35%) indossa la maglia nera in Europa. Francoforte perde lo 03% e Parigi lo 0,1%, Madrid è addirittura in ...Queste le parole di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, a margine dell'evento "Direzione Nord" in corso al Palazzo delle Stelline a, nel corso del quale ha sottolineato che il ...A Piazza Affari sono andate bene le azioni delle banche.Piazza Affari in calo dello 0,78% a 24.339,67 punti in linea con gli altri mercati europei nel giorno in cui il ministro delle finanze britannico Jeremy Hunt… Leggi ...