Borsa | Milano - 0 | 8% con stacco cedole | pesante Saipem

(Di lunedì 21 novembre 2022) Avvio di settimana in calo percosì come per il resto delle Borse europee in scia alla debolezza delle Piazze asiatiche frenate dai timori di una nuova stretta in Cina per il Covid. Sul Ftse ...

Avvio di settimana in calo percosì come per il resto delle Borse europee in scia alla debolezza delle Piazze asiatiche frenate dai timori di una nuova stretta in Cina per il Covid. Sul Ftse Mib ( - 0,8% a 24.474 punti) ...In un'avvio di seduta negativo per i principali mercati europei,cede oltre mezzo punto risentendo dello stacco cedola da parte di diversi big come Eni, Intesa, Mediolanum, Mediobanca, Poste, Recordati, Tenaris e Terna. Sull'obbligazionario, spread Btp - ... Borsa: Milano apre a -0,64% con stacco cedole - Economia Incide sull'indice Ftse Mib con un -0,68% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Avvio in calo per le Borse europee, dopo una settimana di rialzi. Restano in primo piano i timori per ...Sul Ftse Mib pesera' per -0,68%. Petrolio e gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 nov - Al ritorno da una settimana positiva che ha migliorato la performance messa a segno da inizio ...