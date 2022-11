Bordon | «Donnarumma deve cominciare a temere Meret e Vicario»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022) Campione del mondo del 1982, cuore azzurro e pelle nerazzurra, preparatore dei portieri proprio della nazionale, Ivanoè una leggenda del calcio italiano. Intervistato ai microfoni di SerieANews.com, l’ex numero uno dell’Inter e dell’Italia ha parlato della nazionale di Mancini, del dualismo frae della sua Inter. La Nazionale, il dualismoe la sua Inter: l’intervista al campione del Mondo, Ivano, a SerieANews.com Ieri brutto scivolone per l’Italia contro l’Austria, proprio mentre il Mondiale prendeva il via con Qatar-Ecuador. Per lei, è stato un risultato figlio dello scotto di non esserci o qualche azzurro si sentiva già in vacanza? “Queste due amichevoli con Albania e Austria sono state organizzate per mantenere alta la tensione in ...