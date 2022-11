Bookcity 11esima edizione record | 140mila spettatori

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha chiuso la sua undicesimacon dei numeri da: durante i giorni di manifestazione si sono contati benvisitatori Il 20 novembre si è conclusa l’undicesimadi, la manifestazione della città di Milano dedicata al tema della lettura. Il lavoro di 400 volontari e i 1300 eventi programmati hanno permesso di concludere questacon dei numeri dapersone hanno partecipato all’evento, un aumento dei visitatori del 15% rispetto allo scorso anno. L’evento ha visto la partecipazione di molteplici realtà letterarie (e non) presenti in tutti i municipi di Milano, dalle librerie alle biblioteche, ma anche teatri, carceri e ospedali, creando un tessuto di collaborazione che ...

Milano continua attraverso La Lettura Intorno, il progetto promosso dall'AssociazioneMilano e ideato con Fondazione Cariplo, che propone altre tre giornate di incontri dedicati ...Sarà davvero una festa 'del libro e della lettura'.da oggi torna alla grande. Laedizione propone oltre tremila autori, 470 promotori, 139 editori, 1350 eventi in 290 luoghi diversi, occupando davvero tutte le aree metropolitane. Come ...Sono stati complessivamente 140mila i cittadini alla quattro giorni chiusasi il 20 novembre. Aumento del 15% rispetto alla precedente edizione ...Sono state oltre 140.000 gli appassionati di libri che hanno seguito in questi ultimi quattro giorni gli incontri di Bookcity, la rassegna dedicata alla lettura che si chiude oggi a Milano, registrand ...