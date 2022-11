Bonus matrimonio fino a 20 000 euro | come potrebbe funzionare | a chi spetterebbe e requisiti secondo la Lega

(Di lunedì 21 novembre 2022)matrimoni, la nuova proposta dellache sta facendo discutere in modo abbastanza animato le componenti politiche in Parlamento, ma anche nelle piazze. La Camera dei Deputati, proprio in queste ore sta vagliando la proposta di legge, il cui perno principale risiede in una detrazione del 20% delle spese sostenute per la celebrazione delreligioso. Il tutto, però, a patto di un po’ di nazionalismo: la condizione è che le nozze si celebrino in Italia, tra persone con cittadinanza da almeno dieci anni. E poi, un altro dettaglio, quello dell’ISEE, che non deve essere superiore ai 23.000. L’età, infine, dei coniugi deve essere di massimo 35 anni.Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: dove si sposano, la location da sogno La proposta dellasui ...

Palazzo Chigi frena su una proposta della Lega per un ''.'La proposta leghista di dare unsolo a chi si sposa in chiesa è una delle idee più assurde dell'ultimo decennio. Se la batte con i banchi a rotelle, ma al momento è in testa. E tuttavia ricordatevi che questa maggioranza può ...Questo bonus per il matrimonio in chiesa non s’ha da fare né domani, né mai. Giorgia Meloni ci ha messo poco a muovere i suoi bravi, anzi il più corpulento e ascoltato tra tutti, per prendere le dista ...La proposta di un bonus per supportare i matrimoni celebrati in chiesa ha scatenato grandi polemiche, poi il dietrofront: il bonus sarà valido per tutti i tipi di ...