Bonus bollette esteso a più famiglie | sale la soglia Isee per ottenere sconti

Tra le ipotesi ancora al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni si lavora a quota 41+62. Si va verso il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. ...... si stanziano 200 miliardi per lein Germania e 100 miliardi circa in Francia e si ... che ha creato circa 60 miliardi di Pil nell'edilizia (anche se disegnato male, con il "facciate" ad ...Il tema delle bollette di luce e gas sarà uno degli elementi centrali della prossima Manovra finanziaria. Il Governo è al lavoro per definire tutte le misure per sostenere l'economia nel corso dei pro ...«Il vantaggio fiscale per le imprese - commenta con soddisfazione il presidente di Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin - è importante: per lo stesso aumento in busta paga normalmente l'azienda ...