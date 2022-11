Bonus bollette esteso a più famiglie | cosa accadrà nel 2023 

(Di lunedì 21 novembre 2022) Nella Legge di Bilancio il governo inserirà ulteriori provvedimenti per aiutare le. Contro il caro energia è prevista un'estensione della platea di beneficiari: eccocambierà

Da qui la conferma del, che nel prossimo anno potrebbe addirittura presentarsi diverso rispetto a quello del 2022. Il governo, infatti, vuole ampliare la platea di beneficiari....Ma il governo non escluderebbe la possibilità di introdurre anche per ilsociale sulle, il quoziente familiare già utilizzato nel decreto aiuti - quater per il nuovo superbonus del 90 ...