Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori | chi ne ha diritto e come funziona

...per il caroil governo dovrebbe stanziare 21 miliardi sui 30 - 32 previsti dalla manovra, di cui bisognerà osservare i meccanismi. Ancora poco chiaro, inoltre, risulta la revisione del...... la coperta è corta' MIX DI AIUTI CONTRO IL CARO -. Allo studio c'è un 'mix di aiuti', per coprire i primi tre mesi del 2023. Dovrebbero essere confermati lo sconto benzina, ilsociale ...Per il 2022, l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ...Oggi le misure in consiglio dei ministri. Rebus coperture per arrivare a 32 miliardi. Dubbi sul taglio Iva a pane, latte e pasta. La Ragioneria ferma la tassa ...