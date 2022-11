Bonus auto | tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica - GUIDA

...Keynes sarebbe considerato un nuovo motorista al 90% e in tale percentuale avrebbe diritto ai... Sempre secondo, Motor und Sport , sarebbe infine più lontano l'ingresso di Hyundai: qualora i ...... primo indiano della storia a Downing Street, sembra una scelta- lesionista . Certo c'era da ... Banche in crisi, addioIl 2022 si chiuderà come un anno orribile per la Finanza, principale ...Il nuovo governo Sunak insegue il dogma della “stabilità finanziaria”, ma rischia di strozzare ancora di più l’economia. L’anno più nero per la City: non ci sono operazioni, niente premi ...Dal 2 novembre coloro che vogliono acquistare un'auto elettrica plug-in potranno finalmente sorridere. In arrivo gli incentivi per l'acquisto.