Bonus 150 euro | emissione speciale per docenti e Ata Importo visibile già nel pomeriggio

Articoli più letti Chi riceverà ie 550 euro a dicembre di Alessandro Patella Mondiali di calcio Qatar 2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli Tutto ...Articoli più letti Chi riceverà ie 550 euro a dicembre di Alessandro Patella Mondiali di calcio Qatar 2022, dove vedere tutte le partite (in tv e streaming) di Silvio Mazzitelli Tutto ...Il bonus, introdotto dal decreto Aiuti-Ter [1], è pari a 150 euro e spetta a tutti i lavoratori dipendenti che non siano titolari di trattamenti pensionistici o del reddito di cittadinanza e che ...Il welfare aziendale esente IRPEF sale a 3mila euro comprensivo di bonus bollette (DL Aiuti Quater pubblicato il 18.11.2022.) Con il bonus carburante nel 2022 si arriva a 3200€ ...