Bonaccini è sicuro | ' Voglio riportare la sinistra e il Pd al governo fra 5 anni'

St efanoè il primo candidato alla corsa per la segreteria del Pd . L'attuale governatore dell'... io sonoche potrei conciliare l'attività di presidente dell'Emilia Romagna con quella ..."Mi pare che sia Renzi e Calenda da un lato, sia Giuseppe Conte dall'altro - continua- , ... "Sono- sottolinea quindi - che potrei conciliare l'attività di presidente dell'Emilia ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Sono sicuro che potrei conciliare l'attività di presidente dell'Emilia Romagna con quella di segretario del Pd. Ho una squadra in Regione di grandissima qualità"."Ora abbiamo il dovere di fare bene opposizione e pretendere anche dalle altre opposizioni che si faccia opposizione a questa destra e a questo governo. Terzo Polo e M5s si mettano in testa che senza ...