Bollette | pensioni e social card La manovra del governo Meloni aiuta i più deboli

(Di lunedì 21 novembre 2022) Quasi due ore di vertice alla Camera per fare il punto della situazione con gli alleati disulla legge di bilancio da approvare in Consiglio dei ministri. La premier Giorgiariunisce nei suoi uffici di Montecitorio i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il suo vice Maurizio Leo, per discutere gli ultimi nodi legati alla primadel suo esecutivo. Alla fine dell'incontro il titolare del Mef assicura che la finanziaria da oltre 30 miliardi - di cui 21 in deficit già blindati per il caro-energia - è «politicamente chiusa». «Economicamente manca ancora qualche cifra», confessa spiegando però di dover andare «a finire di quadrare i conti» per «tirare le somme». Necessità legata anche al compromesso alla fine raggiunto sul ...

