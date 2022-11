Bobo Tv sulla Rai per i Mondiali Qatar 2022 | a che ora e dove vederla in tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) È stata una delle novità annunciate, facendo molto discutere, ed è pronta a prendere il via: laTv sbarcaRai in occasione deidi. L’ormai celebre “salotto” che è nato su Twitch fino a diventare una realtà del panorama calcistico italiano, con protagonisti Christian Vieri, Nicolò Ventola, Antonio Cassano e Daniele Adani (già commento tecnico dell’emittente nazionale), si è ritagliato uno spazio prestigioso anche in Rai. Ogni sera, dalle 23:30, i quattro commenteranno la giornata deiappena finita: un appuntamento concentrato in appena cinque minuti, visibile su in tv su Rai Uno oppure su Raiplay, in streaming. SportFace.