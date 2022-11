Bob Iger riprende in mano Disney | un ritorno clamoroso per raddrizzare la rotta

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Da un Bob a un altro, di nuovo. In un momento di turbolenza e cambiamenti, laha deciso di tornare al passato nominando Robertnuovo Ceo dell’azienda per i prossimi due anni. È una posizione che conosce bene, visto che l’ha già ricoperta in passato per quindici anni, fino al 2020. Poi aveva passato la palla nelle mani (senza entusiasmo) del suo successore, Bob Chapek, che dopo due anni torna a fargli spazio per permettere all’azienda di crescere come un tempo. A dettare il cambio al vertice, infatti, ci sono problemi economici. L’ultimo biennio è stato caratterizzato da una serie di scossoni che hanno messo in difficoltà qualsiasi azienda e, il più delle volte, i tentativi di resistere non sono stati sufficienti. Il cigno nero per eccellenza è stato il Covid-19, che ha apportato un cambiamento radicale anche nell’industria cinematografica. ...