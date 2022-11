Bob Iger è stato nominato di nuovo amministratore delegato di Disney | ruolo che aveva ricoperto per 15 anni fino al 2020

Chapek lascia la guida della Disney. L'annuncio è arrivata dalla stessa compagnia, che ha aggiunto che il suo predecessore,, tornerà come Ceo per i prossimi due anni. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione. "RingraziamoChapek per il servizio reso alla Disney nel corso della sua lunga ...Il calo del 40% delle azioni nel 2022 ha convinto Disney a tornare sui suoi passi, affidando nuovamente la carica di CEO a, a meno di un anno dalla sua uscita dall'azienda. Il dirigente sostituisceChapek , che aveva preso a sua volta il testimone danel febbraio 2020. La missione del vecchio/nuovo CEO, ...Robert A. Iger tornerà a guidare The Walt Disney Company (NYSE:DIS) come amministratore delegato, con effetto immediato, ha dichiarato la società in un comunicato. Iger, che ha lavorato per più di qua ...(Teleborsa) - The Walt Disney Company ha annunciato il ritorno di Robert Iger come amministratore delegato, con effetto immediato, a distanza di meno di un anno da quando ha lasciato l'azienda, ...