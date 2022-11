Black Panther | Wakanda Forever in testa al box office italiano | supera i 6 | 6 milioni di euro totali

: Wakanda Forever continua a macinare incassi conservando la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva incassando altri 1,6 milioni che lo portano a un ...ROMA, 21 NOV Un altro week end in testa al botteghino per: Wakanda Forever che, seppur in calo del 50%, incassa 1 milione 688 mila euro con una media di 3.186 su 530 sale e un totale di 6 milioni 604 mila in 15 giorni. Sul resto del podio due ...È ancora Black Panther: Wakanda Forever a vincere il box offfice italiano di questo weekend (17-20 novembre 2022). Per il secondo fine settimana consecutivo, il cinecomic Marvel distribuito da The ...Kevin Feige aveva rifiutato la sceneggiatura originale di Captain America 3, che includeva Baron Zemo e una "Madbomb".