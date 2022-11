Black Panther | Wakanda Forever ancora in testa al box office USA con 67 | 3 milioni

Un altro week end in testa al botteghino per: Wakanda Forever che, seppur in calo del 50%, incassa 1 milione 688 mila euro con una media di 3.186 su 530 sale e un totale di 6 milioni 604 mila in 15 giorni. Sul resto del podio due ...In un mese esatto di permanenza nelle sale,Adam ha incassato 'solo' 366 milioni di dollari ...Kevin Feige aveva rifiutato la sceneggiatura originale di Captain America 3, che includeva Baron Zemo e una "Madbomb".Black Panther: Wakanda Forever continua a dominare il box office USA anche se il calo negli incassi è più rapido del previsto. Il sequel Marvel/Disney Black Panther: Wakanda Forever consolida il suo ...