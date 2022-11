Bimbo di due anni investito nel Varesotto | portato con l’elicottero al Papa Giovanni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bergamo. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedaleGiovdi Bergamo, ildi dueche domenica pomeriggio è stato travolto da un’auto a Gallarate, nel milanese. Il piccolo si trovava nel passeggino, la sua mamma lo stava spingendo. L’incidente si è verificato intorno alle 16.30 in via Cantoni: la donna stava attraversando la strada quando è sopraggiunta una Fiat Panda guidata da una 70enne. La vettura ha centrato in pieno il passeggino, il piccolo è stato sbalzato ed è finito sull’asfalto tra le urla disperate della madre, che è rimasta illesa. Sul posto sono arrivate ambulanza, automedica e l’elisoccorso. I sanitari hanno intubato il bambino e lo hanno trasd’urgenza alGiov, dov’è stato preso in carico dal personale dell’ospedale.