Biden fa gli auguri alla nazionale americana Video

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe, ha fatto glistatunitense tutta riunita con un discorso incoraggiante per il Mondiale in Qatar. Il numero americano ha esordito con una battuta: «Coach sono pronto per giocare». Dopo le risate dei presenti il presidente ha continuato: «Ragazzi, so che non siete i favoriti, ma vi dirò una cosa, siete i migliori giocatori del mondo nella vostra squadra e state rappresentando questo paese. So che giocherete finofine, quindi stupiteli tutti! Continuate a fidarvi l’uno dell’altro, giocate più che potete per voi e per la vostra famiglia. L’intero paese fa il tifo per voi.» Il discorso è stato filmato e poi pubblicato, ecco il: #Qatar2022, #chiama ladi ...

RaiNews

Usa: per il Thanksgiving Biden grazia due tacchini, Chocolate e Chip (Adnkronos) - "Lo so che siete gli underdog, ma so che giocherete con il cuore, quindi andate e sorprenderete tutti!". Così Joe Biden ha fatto gli auguri alla nazionale degli Stati Uniti in ..."Rappresentate questo paese che sarà con voi dall'inizio alla fine. So che siete gli underdog ma con voi ci sono alcuni dei migliori giocatori del mondo. Date tutto e mettete tutto il vostro cuore per ...