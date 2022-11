Biathlon | i favoriti per la Coppa del Mondo 2022-2023 | Johannes Bø pronto a imporre la sua “Restaurazione”

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 novembre 2022) La XLVI edizione delladelmaschile discatterà il 29 novembre da Kontiolahti, in Finlandia. Si comincia in un giorno molto particolare, il martedì, per evitare il più possibile il cono d’ombra generato dai Mondiali di calcio, la cui inusuale collocazione rappresenta un disagio mediatico per gli sport invernali. Eppure il, a differenza delle altre discipline praticate con gli sci stretti, gode di ottima salute. Difatti non mancano i temi e neppure i personaggi. Fra di essi, la figura più prominente rimane quella diBø. Due anni fa, il norvegese appariva in procinto di avviare un’autentica tirannia. D’altronde si veniva da diversi inverni in cui lo scandinavo e Martin Fourcade avevano istituito un duopolio, sfidandosi a vicenda a un livello inarrivabile per ...