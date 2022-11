Bianca Atzei raggiante e bellissima al baby shower ma la scollatura ruba la scena – FOTO

(Di lunedì 21 novembre 2022)si fa notare, eccola mentre si mette in mostraal: lala. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMregala attimi intensi su Instagram. La cantante, in dolce attesa da 6 mesi, insieme al compagno Stefano Corti hanno già festeggiato il futuro arrivo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Festa per il bimbo in arrivo da parte die Stefano Corti che si sono emozionati e hanno dedicato un pensiero speciale al futuro piccolo. Momento di grande gioia ed emozione pere Stefano Corti che hanno organizzato ...Ecco come la cantante sarda e il compagno hanno deciso di festeggiare l'arrivo del primogenito in arrivo Di: Redazione Sardegna Live A poche settimane dalla nascità del bebè,e Stefano Corti hanno deciso di anticipare la festicciola per celebrare l'arrivo del maschietto in casa. La cantante sarda e l'inviato delle Iene hanno organizzato un baby shower tutto ...Bianca Atzei e Stefano Corti saranno presto genitori e nell'attesa che arrivi il loro bambino hanno organizzato una festa a tema. Un baby shower tutto azzurro per il piccolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...