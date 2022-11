Berlusconi vs Meloni? Non è tattica ma strategia La versione di Cangini

Leggi su formiche

(Di lunedì 21 novembre 2022) Solo nell’ultima settimana, ci sono balzati agli occhi titoli come: “Serve una svolta sul fisco”, “Basta multe pazze”, “Il cuneo fiscale? Occorre di più”, “Dimostrarsi atlantisti pure a casa nostra”. Solo nell’ultima settimana, abbiamo letto riflessioni trancianti tipo: “Le ragioni della sovranità nazionale non possono mai essere disgiunte da quelle della legalità internazionale e soprattutto dai valori cristiani e dai principi liberali della nostra società. Salvare chi è in pericolo in mare è un dovere assoluto”, “L’atlantismo è adesione alla democrazia liberale… non basta predicarlo fuori dai confini nazionali, occorre applicarne i valori anche in politica interna”; “Cara Giorgia, se vuoi fare la statista non inseguire il consenso effimero”. Titoli e virgolettati da testata di opposizione, opposizione tanto culturale quanto politica. Ma non era Repubblica e non era neanche Avvenire. ...