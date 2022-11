“Berghem a manetta” | il motoclub benefico fondato da carabinieri

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sabato 19 novembre, il nototoscano “Le manette del Valdarno “, con distaccamenti a Genova ed a Bergamo rispettivamente denominati “Zena a” e “”, ha svolto l’assemblea straordinaria dei soci per apportare modifiche formali e sostanziali nel proprio statuto, diventando una associazione di protezione sociale a carattere nazionale denominata “Le manette mc”. Questo ha determinato la costituzione formale comeda parte di “”, il gruppo che ad inizio estate era stato creato a livello locale con la partecipazione anche di Giacomo Agostini e che, con l’approvazione ed il deposito di un proprio Statuto, diventa a tutti gli effetti una associazione autonoma. Nello specifico, visti i successi di questi anni da parte del ...

Le Manette del Valdarno si evolvono: nasce l'Associazione nazionale di Protezione sociale "Le manette mc" Importante passo avanti per Le Manette del Valdarno: sabato 19 novembre, infatti, il motoclub toscano fondato nel 2009 da alcuni Carabinieri ed aperto ad appartenenti alle Forze dell'Ordine ed a simpa ...