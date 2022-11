Beiranvand infortunato durante Inghilterra - Iran | chi è il portiere da record che fermò Ronaldo

Il match d'esordio tra Iran e Inghilterra è durato solo 19 minuti per Alireza, portiere della nazionale iraniana, costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Il numero uno è finito a terra dopo un terribile scontro a centro area con il compagno Majid Hosseini. ...Dopo alcuni minuti di cure,viene rimesso in piedi ma, dopo un lungo rinvio, richiama l'attenzione della panchina e si accascia, chiedendo il cambio. Al 20' il ct Queiroz lo sostituisce ...Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale ...Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale ...