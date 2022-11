Batosta per Ryanair | il Tar del Lazio dà torto alla compagnia aerea

il Resto del Carlino

La padrona di casa intervieneportare la tronista a pensare che probabilmente questo percorso ... svelando di aver ricevuto una bruttacon il padre di suo figlio. Non lo cita direttamente, ......unasimile non ci si riprende in poche settimane. Sarebbe illusorio pretenderlo e sarebbe ipocrita prometterlo. Ma sentire evocare lo scioglimento del Pd, mettere in discussioni i motivi... Che batosta a Bologna per la 2G Ferrara Ryanair ha perso il ricorso contro l’Enac sulla scelta del posto a pagamento per gli accompagnatori di minori e persone disabili. È dunque definitiva l’imposizione dell’Ente nazionale per l’Aviazione ...Il Governatore dell’Emilia Romagna scende in campo per restituire identità al partito. L’orizzonte è lo stop alle correnti interne e il dialogo col resto delle opposizioni.