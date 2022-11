Basket | ufficiale il ritorno di Ruzzier a Trieste | il giocatore ha risolto il contratto con la Virtus Bologna

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il playmaker Micheleha ufficialmente lasciato laper ritornare a vestire la maglia di. L’annuncio è arrivato direttamente dalle V Nere: “Pallacanestrocomunica la risoluzione consensuale. Da parte del club un grande in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Grazie di tutto Ruz!”., però, non è rimasto per molto senza un club poichélo ha già annunciato come nuovo rinforzo: “Pallacanestro2004 è lieta di comunicare di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del playmaker triestino classe ’93, Michele”. Il presidente del club friulano, Mario Ghiacci, si è detto molto felice deldel ...