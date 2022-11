Basket | debutto vincente ad Acerra per l’A P Libertà

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Esordioper l’A.P.che espugna il campo dicon il risultato di 79-56 e porta a casa i primi 2 punti stagionali nel torneo di prima divisione. Nel match disputato domenica mattina, i ragazzi di coach Iovini hanno avuto un avvio un po’ impacciato, complici un riscaldamento pre partita quasi assente e l’emozione della prima partita ufficiale, salvo poi disputare un ottimo secondo tempo e chiudere il match sul +23. Primo quarto con ritmi molto blandi da ambo le parti, i padroni di casa vengono tenuti a galla da alcune triple mentre i biancoblu non riescono ad ingranare e sprecano molto sotto canestro. Nel secondo quarto, i beneventani alzano un po’ i giri ed iniziano a trovare con più frequenza la via del canestro, ma in difesa continuano le difficoltà e...