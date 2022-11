Barcellona | Xavi | “La sosta sarà positiva Speriamo di non avere infortunati al rientro”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “Sono sulla panchina delda un anno, è stata e continua a essere una montagna russa di emozioni. È difficile e stressante allenare ilma è anche bello. Sei giudicato e criticato ma cerco di restare forte e positivo”. Sono queste le dichiarazioni di, volato per qualche giorno in Qatar ad assistere al Mondiale. Parlando dei bluegrana ha poi affermato: “Ci sono aspettative molto alte, in campionato stiamo bene e chiudere in vetta alla classifica prima della pausa è stato importante. Adessoche i 17 giocatori che abbiamo in Qatar tornino senza infortuni”. Sulla squalifica di tre turni rimediata da Lewandowski, ha poi affermato: “Faremo ricorso. Crediamo che sia una sanzione eccessiva, è stato un gesto impulsivo e lo ha spiegato. Robert ha sempre avuto una condotta esemplare”. Poi su ...

Commenta per primo La situazione finanziaria delè tutto fuorché rosea. Secondo Mundo Deportivo , le linee guida della club catalano sono ...la disponibilità dei due giocatori diIn attesa di volare per qualche giorno in Qatar per vedere alcune partite dal vivo,si gode un po' di riposo. A inizio dicembre il, senza i nazionali ancora impegnati nei Mondiali, ...Si sta parlando tanto del futuro del centrocampista. Il calciatore messo in discussione giocherà al Barcellona ...