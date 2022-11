Calciomercato.com

... la manifestazione internazionale tenutasi adal 15 al 17 novembre, che ha lo scopo di ... Mauro Coni con i docenti Giorgio Querzoli, Maria Grazia Badas,Garau, Francesca Maltinti. "L'......arti visive Mara Cerri presenterà il libro "L'amica geniale a fumetti" realizzato insieme a...nazionali e dopo lo Zebra Poetry Film Festival di Berlino e il festival L'Alternativa di, ... Barcellona, chiara la strategia per risollevare il club La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...In casa Barcellona andrà presto risolta la grana legata al futuro di Memphis Depay. La via di 'fuga' dal Barcellona ...