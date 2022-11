Barbie | Greta Gerwig sui look di Ken | Saranno tantissimi e straordinari

(Di lunedì 21 novembre 2022) La regista di, anticipa nuovi dettagli suidel Ken di Ryan Gosling, alimentando le aspettative delle fan Fisico scolpito, capelli biondo platino e abbronzatura arancione: il due volte candidato all'Oscar Ryan Gosling nei panni di Ken, lo scultoreo fidanzato dinell'omonimo film di, è quanto di più patinato ci si possa aspettare. Nelle prime immagini trapelate a giugno lo abbiamo visto con slip personalizzati su untotal denim, ma la regista assicura che "c'è molto che i fan non hanno ancora visto". Sul red carpet dei Governors Awards dell'Academy,ha parlato con Variety di come i fan siano andati in visibilio proprio per l'outfit di Ryan Gosling, ...

Fisico scolpito, capelli biondo platino e abbronzatura arancione: il due volte candidato all'Oscar Ryan Gosling nei panni di Ken , lo scultoreo fidanzato dinell'omonimo film diGerwig, è quanto di più patinato ci si possa aspettare. Nelle prime immagini trapelate a giugno lo abbiamo visto con slip personalizzati su un look total denim, ma la ...- Pubblicità - Mentre il pubblico attende con impazienza altre foto sul film, la regista diGerwig anticipa che il Ken di Ryan Gosling sfoggerà molti altri look, oltre a quelli già visti nelle foto dai set del film. Gerwig ha anche co - scritto il film con il partner ...La regista di Barbie, Greta Gerwig, anticipa nuovi dettagli sui look del Ken di Ryan Gosling, alimentando le aspettative delle fan ...Barbie, Greta Gerwig parla dei costumi di di Ryan Gosling nel film: 'C'è molto altro che i fan non hanno ancora visto'' ...