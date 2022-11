Bambina lotta per la vita dopo che un popolare gioco le perfora l’intestino – inviamo le nostre preghiere

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 21 novembre 2022) Qualsiasi genitore può raccontare quanto sia difficile proteggere i propri figli dai pericoli quotidiani. Mobili, cibi, elementi esterni e tanto altro può rivelarsi pericoloso per un bambino piccolo. Una madre di Portland, in Maine, purtroppo ha vissuto l’incubo peggiore per un genitore. Sua figlia è finita in ospedale a causa di un oggetto apparentemente insignificante presente in casa. Folichia Mitchell è mamma di quattro splendidi bambini, tre maschi e una femminuccia di 9 mesi. La piccola, che si chiama Kennedy Jane, lo scorso ottobre ha ingerito una perla d’acqua e ancora oggiper la. L’articolo prosegue sotto la foto. Le perle d’acqua sono uno dei tanti giochi sensoriali per bambini popolari oggi e sono completamente sicure, se i piccoli ci giocano sotto sorveglianza dei genitori. Quando si comprano sono piuttosto ...