Babylon | la nuova featurette del film di Damien Chazelle VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Paramount Pictures ha appena diffuso unadi, il nuovodiprodotto da Marc Platt, Wild Chickens e Organism Pictures. Il canale Youtube di Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato ladi, l'attesissima pellicola diretta dal premio Oscar. Come si può vedere nel breve, ilè ricco di stelle del cinema: da Brad Pitt e Margot Robbie fino a Tobey Maguire e Olivia Wilde. Nella pellicola di, Brad Pitt interpreterà il ruolo di Jack Conrad, una mega star del cinema. A questo proposito, il regista ha spiegato: "Ha il maggior numero di ruoli che ho mai ...

... ha parlato pochi giorni fa negli Stati Uniti del suo nuovo, atteso film,, che vedremo in Italia a gennaio distribuito da Eagle Pictures e di cui vi mostriamo di seguito unafeaturette ...Il canale Youtube di Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato lafeaturette di, l'attesissima pellicola diretta dal premio Oscar Damien Chazelle . Come si può vedere nel breve video , il film è ricco di stelle del cinema: da Brad Pitt e Margot Robbie ...Paramount Pictures ha appena diffuso una featurette di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle prodotto da Marc Platt, Wild Chickens e Organism Pictures.Questo atteso film, che il regista di La La Land ha definito "una lettera al veleno a Hollwood, ma una lettera d'amore al cinema", arriverà a gennaio in Italia distribuito da Eagle Pictures. Ecco una ...