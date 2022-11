Baba Vanga e l’inquietante profezia sul 2023 | una storica fake news grande come il globo terracqueo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ancora. Ancora profezie sulla fine del mondo. Ancora inutili invenzioni per fare click. È impressionanteil web generi in continuazione montagne di. E non parliamo di ricostruzioni di eventi di cronaca in diretta mondiale (il Covid o la guerra in Ucraina) con differenti letture sulla ricostruzione di prove possibili. Qui parliamo di unail, già diverse volte smontata con prove e controprove fattuali senza che vi sia alcun margine di interpretazione contraria, ovvero: le profezie dinon esistono. Appuntatevelo: non esistono. Eppure molte testate online italiane continuano a far rimbalzare ...