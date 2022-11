Austria-Italia 2-0 | male Mancini | Donnarumma sbaglia

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'perde per 2-0 in amichevole contro l'gli uomini di Robertoanche

All'Ernst Happel Stadium la sblocca Schlager su assist di Arnautovic, poi i padroni di casa raddoppiano con Alaba. Parata strepitosa di Donnarumma su Posch, Raspadori e Chiesa sfiorano il golIl portiere del Sion ha poco lavoro nel primo tempo, però si fa trovare pronto sulla giocata di Politano e nella ripresa ci mette il piede su Raspadori. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...