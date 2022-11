Austria - Italia 2 - 0 | le pagelle | Verratti sopraffatto | Chiesa voglia e tensione

Le pagelle di, ultima amichevole del 2022 per gli azzurri che a Vienna sono stati sconfitti 2 - ...Commenta per primo Brutto stop della Nazionale di Mancini , nel giorno dell'inizio dei Mondiali in Qatar. L'di Rangnick batte l'2 - 0 con le reti di Schlager e Alaba . Unica consolazione è il record del ct azzurro, che diventa il terzo ct azzurro con più presenze (dietro solo a Bearzot e ...I giudizi sulla squadra di Mancini dopo il ko incassato a Vienna nell'ultima amichevole del 2022 Le pagelle di Austria-Italia, ultima amichevole del 2022 per gli azzurri che a Vienna sono stati sconfi ...Dimarco tra i più in palla degli azzurri, Donnarumma luci e ombre. Nel recupero l'esordio di Miretti (di Stefano Salandin) ...