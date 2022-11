Agenzia ANSA

L'della Nato, riunitasi a Madrid per la sua 68/ma sessione annuale, ha adottato una risoluzione che dichiara, tra altre cose, che "lo Stato della Russia, con il suo regime attuale,...Nuovo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video alla 68esima sessione annuale dell'della Nato , in corso a Madrid. L'Ucraina " ha dichiato " ha ... Assemblea parlamentare Nato: 'Russia è uno Stato terrorista' - Europa (Teleborsa) - A Kiev oggi sono stati applicati blackout di emergenza a causa dell'elevato consumo di corrente dovuto in particolar modo al freddo. Lo ha comunicato l'operatore elettrico ...L'allerta del capo Aiea: "Ogni colpo d’artiglieria è un potenziale rischio per l’umanità". Sull'Ucraina scendono i primi fiocchi di neve e Putin ...