Ascolti tv | i dati di domenica 20 novembre

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'Italia di Mancini non si batte Nella serata di ieri,202022, su Rai Uno l'amichevole tra l' Austria e Italia di Mancini ha conquistato 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di share. Alle spalle su Canale5, un classico, il film Titanic con 1.971.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto1.106.000 spettatori (5.2%) e Bull 973.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.434.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha portato a casa 2.741.000 spettatori (13.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.914.000 spettatori (13.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 658.000 spettatori (4.7%). Su La7 Non è l'Arena ha registrato 740.000 spettatori pari al 5.2%.

