Ascolti TV | Domenica 20 novembre 2022 La Nazionale al 20 1% 4 | 1 mln | Titanic 14% 1 | 9 mln | sale Fazio 13 1% I Mondiali partono forte | Cerimonia al 30 1% | Qatar-Ecuador 29 5%

(Di lunedì 21 novembre 2022)d'Apertura deiNella serata di ieri,20, su Rai1 l’amichevole Austria-Italia ha conquistato 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5ha raccolto davanti al video 1.971.000 spettatori con uno share del 14%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.106.000 spettatori (5.2%) e Bull 973.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è scelto da 1.434.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.741.000 spettatori (13.1%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.914.000 spettatori (13.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 658.000 spettatori (4.7%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 740.000 spettatori pari al 5.2%. Su ...

tv di20 novembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Austria - Italia " contro " Titanic ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,20 ...Laè per antonomasia Mara Venier. Ed è così che il suo programma, ancora una volta, raggiunge il vertice degli. Alto gradimento per il pubblico. DiIn si parla anche su DiPiùTV, uno dei magazine in assoluto più letti dal pubblico. Nella rubrica del giornalista Giancarlo De Andreis si legge: '...Tale e quale show spremuto come un limone: due puntate aggiuntive in arrivo nel 2023 dedicate al Festival di Sanremo. Ecco chi ci sarà ...Mara Venier è la regina della domenica, visto che da anni è la punta di diamante del talk di Rai 1. Ma di recente ha rischiato un crollo.