Ascolti Tv analisi 20 novembre | Mondiali | Qatar batte Russia | per ora E gli Azzurri affondano Titanic Ottimo Fazio | bene Le Iene grilline

(Di lunedì 21 novembre 2022)al top: Tg1 delle 20.30 a 4,676 milioni e 22,84%. Su Rai1-Ecuador 4,657 milioni e 29,5%. Tg1 delle 13.00 a 4,636 milioni e 30,37%. Tg5 a 4,240 milioni e 20,6%. Su Rai1 Austria-Italia a 4,1 milioni e 20,1% e Cerimonia Inaugurale4,097 milioni e 30,1%. Il mondiale di calcio ha esordito al pomeriggio di domenica 20con-Ecuador. Che ha funzionato da antipasto (inevitabilmente un po’ indigesto) dell’amichevole Austria-Italia, sempre trasmessa da Rai1 e terminata con la vittoria per due a zero dei padroni di casa. Contro gli, Canale 5 ha schierato, mentre Rai2 – che non ha trasmesso alle 19 l’incontro Ruud-Djokovic da Torino – è tornata a puntare sui telefilm. Fabioa Che tempo che fa sulla terza ...

SuperGuidaTV

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 20 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, la Cer imonia d'Apertura dei Mondiali Qatar 2022, la partita Qatar - Ecuador e glidei ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 19 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Beautiful, Terra Amara, Linea Verde Life e glidei programmi in onda nel pre - serale con Caduta ... Auditel, analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Amici, Verissimo, Cerimonia d’Apertura Mondiali e Qatar-Ecuador | Domenica 20 novembre 2022