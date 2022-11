Ascolti Tv analisi 20 novembre | Mondiali | Qatar batte Russia | per ora E gli Azzurri affondano Titanic Ottimo Fazio | bene Le Iene grilline

SuperGuidaTV

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 20 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Amici, Verissimo, la Cer imonia d'Apertura dei Mondiali Qatar 2022, la partita Qatar - Ecuador e glidei ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di sabato 19 novembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, Italia Si!, Beautiful, Terra Amara, Linea Verde Life e glidei programmi in onda nel pre - serale con Caduta ... Auditel, analisi degli ascolti tv di: Domenica In, Amici, Verissimo, Cerimonia d’Apertura Mondiali e Qatar-Ecuador | Domenica 20 novembre 2022 I Måneskin vincono gli American Music Awards: la band si presenta alla premiazione in pantaloni- reggicalze Gucci – Video ...La partita amichevole della Nazionale su Rai1 batte nettamente il titolo cult di Canale5. “Che tempo che fa” sale al 13,1%.