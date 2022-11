Argentina | Messi in dubbio per il debutto ai Mondiali La caviglia spaventa – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Scaloni trema per: l’argentino ancora inper la partita d’esordio a Qatar 2022 Lionelsabato si è allenato a parte, preoccupando immediatamente i tifosi dell’in vista delcontro l’Arabia Saudita. Le sedute in gruppo del calciatore nei giorni successivi non sono bastate per convincere i media locali e TyC Sports ha pubblicato oggi ladelladel fuoriclasse dall’allenamento, mostrando come ci sia ancora del liquido e sia particolarmente gonfia. Así está el tobillo deantes del debut de la Selecciónen el #Mundial ??? Si bien entrenó a la par de sus compañeros y no evidenció inconvenientes físicos, las cámaras mostraron el tobillo de Leo muy ...