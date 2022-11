Argentina | la caviglia di Messi spaventa i tifosi FOTO

(Di lunedì 21 novembre 2022) E’ diventata virale sui social ladelladi Lionel, alla vigilia dell’esordio dell’ai Mondiali in Qatar contro l’Arabia Saudita. L’attaccante avrebbe lavorato normalmente in gruppo quest’oggi e dovrebbe essere a disposizione per il match, nonostante lascattata quest’oggi. L’immagine potrebbe però essere compromessa dalla protezione interna per evitare danni alladell’argentino. Así está el tobillo deantes del debut de la Selecciónen el #Mundial Si bien entrenó a la par de sus compañeros y no evidenció inconvenientes físicos, las cámaras mostraron el tobillo de Leo muy inflamado.https://t.co/usfhJvUeFY — TyC Sports (@TyCSports) November 21, 2022 SportFace.

Scaloni trema per Messi: l'argentino ancora in dubbio per la partita d'esordio a Qatar 2022 Lionel Messi sabato si è allenato a parte, preoccupando immediatamente i tifosi dell'Argentina in vista del debutto contro l'Arabia Saudita. Le sedute in gruppo del calciatore nei giorni successivi non sono bastate per convincere i media locali e TyC Sports ha pubblicato oggi ... Domani, 22 novembre, alle 11.00 l'Argentina farà il suo esordio nel Mondiale in Qatar contro l'Arabia Saudita. Tra gli osservati speciali della sfida ci sarà Lionel Messi...