Argentina-Arabia Saudita domani in tv | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le indicazioni per vedere inin tv, sfida valida per la prima giornata del Gruppo C aidi. Fa il suo debutto una delle Nazionali favorite per arrivare fino in fondo al torneo, grazie al suo enorme talento offensivo e a individualità di rilievo anche nei reparti più arretrati. Messi e compagni non dovrebbero avere problemi a battere la formazione, ma si tratta pur sempre di una rassegna mondiale, quindi bisogna stare attenti a fare clamorose brutte figure. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11:00 di martedì 22 novembre, con la partita che sarà visibile intv e in chiaro su Rai Due e Rai 4K, oltre che insu Raiplay. SportFace.