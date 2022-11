Antonino Spinalbese terrorizzato dalla diretta di stasera | “Vorrei risultare positivo al tampone”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 novembre 2022) Promette di essere una puntata infuocata quella del Grande Fratello VIP 7 in onda questa sera epotrebbe essere uno dei protagonisti. Entrato nella casa del reality di Canale 5 come un conquistatore, sta eseguendo pienamente il suo compito e lo sta svolgendo nel migliore dei modi. Dopo l’avvicinamento con Ginevra Lamborghini e la conoscenza con Antonella Fiordelisi è passato a Giaele, mandando in crisi la miliardaria e suo marito Brad. Poi, dopo aver fatto il compitino, è invece passato alla spagnola Oriana, che ha perso la testa per lui in poche ore, dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. Il bell’Antonio ha l’invaghimento facile a quanto pare e con Oriana, si è spinto dove con altre non era arrivato tanto che la spagnola, ha iniziato ad avvicinarsi seriamente a lui e non solo per gioco, come era successo ...