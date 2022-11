Antonino Spinalbese ha dubbi su Oriana Marzoli | “Voglio aspettare”

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha deciso di mettere il freno a mano sul rapporto con? Così pare visti gli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello Vip 7. I due concorrenti sono sempre apparsi particolarmente vicini tant’è che, sotto le coperte, sarebbe pure esplosa la passione. Adesso peròsembra avere un po’ disulla bella venezuelana e ne ha parlato con Sarah Altobello. GF Vip 7,spaventato da: ecco come mai Sarah si è avvicinata adper chiedere come sta. La, infatti, avevano litigato. Durante la giornata precedente, i due vipponi avevano già ...

Dopo una notte di passione trascorsa sotto l'obiettivo delle telecamere del GF Vip (ma anche sotto le coperte),e Oriana Marzoli vanno verso la resa dei conti: la loro situazione è complicata e il faccia a faccia che hanno avuto in casa non sembra essere bastato a far venire fuori una chiara ...Il novenne Santiago (nato dal matrimonio con De Martino) e la piccola Luna Marí (frutto dell amore con, ex parrucchiere e oggi concorrente del Grande Fratello Vip 7 ) rivestiranno ...Dopo una notte di passione trascorsa sotto l’obiettivo delle telecamere del GF Vip (ma anche sotto le coperte), Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli vanno verso la resa dei conti: la ...Al GF Vip, la situazione tra Oriana e Antonino è complicata, tanto che l’hair stylist mostra chiaramente di temere il confronto televisivo.