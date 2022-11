Antonello Paola | le ragioni del successo del noleggio a lungo termine dell’auto

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) –spiega come oggi l’auto sia diventata un bene più democratico, grazie a questa soluzione di mobilità. Lamezia Terme, 21 novembre 2022. Mentre il mercato dell’acquisto delle auto registra numeri in negativo, ilcresce. Come dimostrano i dati dell’Aniasa (Associazione Nazionale Industria), in Italia è un’opzione sempre più scelta rispetto all’acquisto. Ilcopre attualmente il 20% del mercato delle immatricolazioni per le autovetture, ma le previsioni mostrano numeri in costante salita, in grado di raggiungere così anche l’80% in pochi anni. Ledi questo trend positivo sono molteplici. Il...