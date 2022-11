Angeli e Pastori | dal 27 novembre la prima edizione del festival

Leggi su funweek

(Di lunedì 21 novembre 2022) Prende il via il prossimo 27e durerà fino al 18 dicembre, ladeldi Musica Sacra Popolare intitolato “”. Il, realizzato all’interno di uno dei luoghi più importanti della cristianità, il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, vuole accendere l’attenzione su un’area periferica della Capitale di grande importanza storica e di religiosità popolare, ma che risulta ancora poco conosciuta alla gran parte della popolazione cittadina. La rassegna si articola in cinque spettacoli principali che mettono in luce un contenuto centrale per la tradizione culturale italiana: il repertorio liturgico, paraliturgico o legato alle feste tradizionali più importanti. Si tratta di spettacoli dal vivo di grande ...