Ange Capuozzo è la rivelazione mondiale dell’anno! Premiato ai World Rugby Awards | l’italiano fa festa

(Di lunedì 21 novembre 2022)è statocomedell’anno. In occasione dei, ovvero la serata di Gala organizzata dalla Federazione Internazionale a Montecarlo, il giovane talento italiano è stato insignito del prestigioso riconoscimento. Il 23enne estremo, reduce dalle eccellenti prestazioni offerte nei Test Match di novembre (tra cui il successo contro l’Australia), è stato votato con maggioranza da un panel di grandi ex della palla ovale. Il giocatore italiano è dunque il Breakthrough Player of the Year, semplicemente ladell’anno. L’azzurro ha battuto la concorrenza del 20enne inglese Henry Arundell e dei 24enni irlandesi Mack Hansen e Dan Sheehan. ...

