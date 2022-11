Andreas Vaher convocato dalla nazionale maggiore estone

Leggi su seriea24

Il giovane difensore classe 2004è stato selezionato dal C.T. dell'Estonia Thomas Häberli per aggregarsi al raduno della. Già impegnato nello stage dell'Under 21, tra le cui fila festeggiava la prima convocazione,compie quindi un doppio salto, celebrando la prima chiamata con i grandi del proprio paese attualmente impegnati nella Baltic Cup. Dopo la sconfitta ai rigori contro la Lettonia in semifinale, l'Estonia scenderà nuovamente in campo per sfidare la Lituania nella finale per il 3° posto, in programma sabato 19 novembre alla Le Coq Arena di Tallinn.