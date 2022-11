Amici a 4 zampe e stress natalizio | come proteggere gli animali dallo stress delle feste

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sarà un Natale da vivere in famiglia, all’insegna dei viaggi, con la voglia di abbracci e di coccole, e per chi potrà, anche di regali. E se non ci fosse la possibilità, il tempo da trascorrere insieme in famiglia, resta la cosa più bella. Voi siete pronti per questedi Natale ?di Natale durante le quali, non mancheranno anche momenti di, questo è chiaro. E voi siete pronti per ledi Natale, conannesso? A prescindere dalla risposta, è bene sapere che anche glidomestici lo soffrono. Ecco dunqueproteggerli.i vostri miglioriè un dovere, soprattutto se volete tenerli a bada in vista di ospiti grandi e piccini....